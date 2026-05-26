「ドジャース−ロッキーズ」（２５日、ロサンゼルス）２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一氏、三浦璃来さんの“りくりゅうペア”が始球式を務める。試合前に報道陣の取材に応じ、木原氏が三浦さんに投げ方を伝授したことを明かした。予行演習でリフトした状態からボールを投じていた三浦さん。「この日のためにたくさん練習してきた。届くように頑張りたい」