ＮＦＫホールディングスが動兆しきりの展開。株価１００円前後という超低位株に属するが、出来高流動性に富んでいることで、個人投資家を中心に値幅取りを狙った売買が活発となっている。２５日取引終了後、同社子会社の日本ファーネスが国内金属メーカーからヒーター部品の大型案件を受注したことを発表、受注金額は２億８０００万円で納期は２０２７年８月としている。これを材料視する買