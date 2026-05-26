富士電機が連日で上場来高値を更新した。日本経済新聞電子版が２６日、「富士電機がデータセンターのサーバー冷却にかかる電力消費を８５％削減する新技術を開発した」と報じ、材料視されたようだ。空冷式に比べて冷却効果の高い水冷式の機器で、６月から販売するという。 出所：MINKABU PRESS