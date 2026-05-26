伯東は反発している。２５日の取引終了後、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画（２６年３月期～）の定量目標を見直したと発表した。売上高は当初計画の２５００億円以上から２８００億～３０００億円（２６年３月期は１８１１億円）、ＥＢＩＴＤＡは１１５億円以上から１３５億～１５５億円（同７８億円）に見直しており、材料視した買いが集まっている。 ２６年２月に子会社化したシンガポӦ