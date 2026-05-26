日東紡績が軟調推移。高く始まった後は下げに沈んだ。同社は２５日の取引終了後、６月３０日を基準日として、７月１日付で１株を５株に分割すると発表した。投資単位当たりの金額の引き下げを通じ投資家層の拡大を図る。ＡＩ関連銘柄への選好姿勢が強まるなかで同社株は前日まで３連騰と戻りを試す格好となっていた。株式分割の発表を材料視した買いが一巡した後は、利食い売りが優勢となっている。 出所：MINKABU PRESS