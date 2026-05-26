楽待は大幅反発している。２５日の取引終了後、取得総数６０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．０９％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、好感した買いが集まっている。取得期間は５月２６日から１１月２７日までとし、市場買い付けで行う。 出所：MINKABU PRESS