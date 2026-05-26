丸千代山岡家は５日ぶり反発。２５日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は１６万５０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．８％）、または５億円。期間は６月１～３０日。これが買い手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS