プラコーがストップ高の水準となる３４５円でカイ気配に張り付いている。同社は２５日の取引終了後、定款の一部変更を発表。事業目的に関する部分に、新たに「データセンター関連機器の製造販売」などを加えるとしており、手掛かり視されたようだ。事業領域の拡大と今後の事業展開に対応するため、定款の変更を行うとし、６月２５日開催予定の定時株主総会に付議する。 出所：MINKABU PRESS