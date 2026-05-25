東京都現代美術館で、ファッションデザイナー コシノヒロコの過去最大規模の展覧会「(UN)KNOWN HIROKO KOSHINO ー新説／真説 コシノヒロコー」が開催される。会期は、5月26日から7月26日まで。開幕前日の今日、会場ではプレス向け内覧会が行われ、開会セレモニーにはコシノヒロコ氏や小池百合子東京都知事らが登壇した。【画像をもっと見る】コシノヒロコは、森英恵や三宅一生ら同時代に日本のファッション文化の形成期を牽引