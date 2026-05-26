【その他の画像・動画等を元記事で観る】 櫻坂46が6月10日にリリースする15thダブルAサイドシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」より、BACKSメンバーによる楽曲「コインランドリー」のMVが公開。併せて、ストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。 ■光と影が表現された美しいMV 今作でセンターを務めるのは、三期生・遠藤理子。遠藤は三期生楽曲「本