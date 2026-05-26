26日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比27.6％減の764億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.2％減の535億円となっている。 個別では上場インデックスファンド日経半導体株 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ