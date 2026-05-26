お笑い芸人のなかやまきんに君（47）が25日、自身のインスタグラムを更新。柔道男子66kg級で五輪2連覇を果たした阿部一二三に投げられるショットを公開した。【写真】「ヤーーーーー！！！」阿部一二三に投げられるなかやまきんに君※3,4枚目きんに君は「阿部一二三 選手 とYouTubeきんにくTVにて『ガチ柔道寝技対決』をさせていただきました」と投稿。「さすがは阿部一二三選手ですが、まさかの僕の攻めたあのシーンは是非本