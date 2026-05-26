キタニタツヤがパーソナリティーを務める、ニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0（ZERO）』（毎週火曜深3：00）が、6月末をもって終了することが、25日深夜放送内で発表された。【写真】『キタニタツヤANN0』6月末で終了へ番組内で突然の発表キタニは「来月6月29日の生放送をもって最終回を迎えることになりました。すみません、びっくりしてると思うんですけれども。相当な悩んだんですけど、創作活動やラ