世界遺産への登録を目指している滋賀県の彦根城について、県などは5回目となる推薦書案を国に提出しました。 滋賀県と彦根市は25日、世界遺産の登録を目指している「彦根城」の推薦書案を国に提出しました。 彦根城はユネスコの諮問機関が登録に必要な基準を満たす可能性があると示唆されたことなどから、県と市は世界遺産への登録を目指してこれまでに4回、推薦書案を提出してきましたが、いずれも文化庁の審議会はユネスコへの