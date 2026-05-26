恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）出演で知られるブロガーの桃が、建築中の新居について自身のブログで報告。両親も約40年前に同じハウスメーカーで家を建てていたことを明かすとともに、新居の玄関を初公開した。【写真】広々！新居の玄関を公開した桃これまでにも、憧れだったという新居の土地購入やハウスメーカー選び、吹き抜けのリビング、子ども部屋、キッチン、テラスなどを紹介し注目を集めてきた桃。