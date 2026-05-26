アクション映画界で唯一無二の存在感を放つジェイソン・ステイサム最新作『シェルター』が、8月28日より公開されることが決定。日本版予告とポスタービジュアルが解禁された。【動画】ジェイソン・ステイサム『シェルター』日本版予告本作は、ステイサム演じる元特殊部隊員が、孤独な少女を守りながら英国政府の情報機関MI6に立ち向かうリベンジ・スパイ・アクション。近年の豪快なアクション路線とは一線を画し、“孤高のアウ