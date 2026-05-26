6月26日に全国公開される『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』より、新たに7名の出演キャストが発表された。併せて、ゲスト出演する佐藤景瑚、八木勇征、スザンヌ、渡辺莉奈のアフレコ写真とコメントも到着した。【写真】『新劇場版☆ケロロ軍曹』佐藤景瑚、八木勇征、スザンヌ、渡辺莉奈のアフレコ風景本作は、「月刊少年エース」（KADOKAWA刊）にて連載中の漫画『ケロロ軍曹』を原作とした劇場