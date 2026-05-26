俳優の賀来賢人が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。役者人生の指針となった有名監督からの言葉を明かす一幕があった。この日、出世作となったドラマと映画の「今日から俺は！！」などで一緒に仕事をした福田雄一監督について聞かれると「『お前ほど喜劇とかコメディーを実際にやってる若い役者はあんまりいないんだから、それを強みにしたらどうか』って。『もっと、コメディーを極めな