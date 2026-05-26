ドジャースーロッキーズ戦2月のミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートペアの金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」ぺアの三浦璃来さん・木原龍一さんが25日（日本時間26日）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムを訪れた。この日、ドジャースーロッキーズ戦で始球式を行う中で、2人が取材に応じた。三浦さんは背中に「RIKU 6」、木原さんは「RYUICHI 12」と背番号、ネームの入ったユニホームを着用し、グラウン