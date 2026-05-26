【日本プロ選手権センコーグループカップ】【羽川氏コラム】メジャーのコース設定は今後さらに難しくなると予想される根拠「9度目」にして悲願成就だ。プロ5年目の細野勇策（23）が、2位に2打差をつける通算15アンダーでツアー初優勝。日本選手のレフティーVは、本紙で連載中の羽川豊氏（68）が勝った1991年ダイドードリンコ静岡オープン以来。くしくも羽川氏のツアー初Vも23歳で81年の日本オープンだった。つまり、レフティーの