【吉井理人の野球術 season3】#7【前回を読む】「投手の墓場」で好投する菅野智之の価値 僕が日本人史上2人目の本塁打を打ったのもクアーズフィールドあれは1991年の春先、近鉄時代のことだ。北九州市民球場で行われたダイエー（現ソフトバンク）戦で、投げた瞬間に、「プチッ！」という音がして、右肘に強烈な痛みが走った。前年まで3年間、抑えを務めたものの、その日は1点ビハインドのマウンド。当時の仰木彬監督が抑えを