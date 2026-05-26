【大人気連載プレイバック】【続きを読む】「調子は？」に黒田博樹は「しんどい」とポツリ■山内泰幸氏による「カープ戦士の正体」（第1回=2016年）を再公開日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回は元広島監督・緒方孝市