米軍中央軍は25日（現地時間）、自衛権行使の一環としてイラン南部地域の一部目標物を空爆したと発表した。この日、ロイター通信などによると、中央軍は声明を通じて、機雷を敷設しようとするイランの船舶やミサイル発射台などを標的に攻撃が行われたと説明した。続けて今回の空爆は「イラン軍による脅威から米軍を守るための防衛的なものだった」とし、「停戦が行われている渦中で、米軍を保護するものだった」と付け加えた。これ