記事ポイントPoE対応機器の増加で高まる産業Ethernet現場の外来電圧リスクに対応する技術解説ページを公開KAPRiは外来電圧を検知して内部回路を保護し、通電中のLAN配線での測定器への負荷を低減接触不良検知機能・M12拡張キットを含む工業Ethernet保守・検査向けの機能を搭載 産業Ethernetの現場では、PoE対応機器の増加と高速化に伴い、通電状態のLAN配線への誤接続リスクが高まっています。リンスコネクトは、工業用LANテ