「もっとも優れた経営者は誰か」と問われたら、あなたは誰の名前を挙げるだろうか。経営学の父と呼ばれるピーター・ドラッカーは、この問いに「4000年前にピラミッドを構想し、設計し、建設した人である」と答えたという。生成AIが知的労働の現場を一変させつつある令和の今、彼の遺した『プロフェッショナルの条件――いかに成果をあげ、成長するか』を読み返すと、マネジメントを担う人に本当に求められる力が浮かび上がってくる