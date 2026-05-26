腸内環境を良好な状態に整える「腸活」。毎日の食生活を見直して、適度な運動や十分な睡眠を取り、ストレスを解消し……と、改善のためのアプローチは様々あるが、なかでも重要となるのが食習慣だ。「腸活＝食物繊維」が思い浮かぶ人も多いと思うが、実は、腸内環境に良い影響を与える食材（栄養素）は、食物繊維以外にもある。書籍『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で管理栄養士の星穂奈美さ