高湯温泉は、今から約400年前の慶長年間に開湯して以来、山形県の白布温泉、蔵王温泉とともに「奥州三高湯」の1つとして栄えてきた歴史ある古湯です。最大の特徴は、国内屈指の還元力と抗酸化力を持つといわれる、濃厚な乳白色の硫黄泉です。10か所ほどある源泉から湧き出るお湯は、全ての施設で一切の加水・加温、循環を行わない「100％源泉かけ流し」が徹底されており、本物の温泉を肌で感じることができます。また、この温泉地