俳優の前川泰之（52）が25日、自身のインスタグラムを更新。思わぬ再会を報告した。「こんな事ってあんのね」と書き出した前川。「ただいま絶賛稽古中の、舞台『逃亡者は北へ向かう』の初顔合わせの時に、『初めまして村木役の前川泰之です』と挨拶させていただいた、今回の舞台の演出家、吉村卓也さん」と俳優で脚本家、演出家の吉村卓也とのツーショットをアップした。「若いし、男前だし、いい声してるし、なんか、、見た