与野党は国会議員のボーナスを次期国政選まで据え置くための歳費法改正案を２６日にも国会に提出する。今国会中の成立を目指し、物価高が続く中、国民感情に配慮する姿勢を示す。与野党は昨年１２月、ボーナスを次の国政選まで据え置くとする法改正を行ったが、１月の衆院解散で措置が終了しており、据え置きを継続する必要があると判断した。改正しない場合、ボーナスは議長が約５３５万円から約１６万円、副議長が約３９０万