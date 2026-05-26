シンガーソングライターのキタニタツヤ（30）が、鼻の手術を行うと発表した。手術時期には音楽活動も一時休止するという。パーソナリティーを務めるニッポン放送「キタニタツヤのオールナイトニッポン0」（月曜深3・00）内で報告し、同番組についても6月末をもって終了すると電撃発表した。同番組は今年3月31日、月曜深夜の「キタニタツヤのオールナイトニッポンX」から移行したばかり。異例の終了について「相当悩んだんです