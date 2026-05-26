20歳を迎えると年金保険料の納付が必要です。しかし、目標の大学入学を目指して浪人生となり、20歳を迎えた場合、収入源がなく納付できない場合もあります。浪人生で年金の支払いが難しい場合、学生納付特例や猶予、免除制度を利用することも選択肢のひとつです。 今回は、浪人生でも学生納付特例が利用できるのか、また学生納付特例の対象でない場合に利用できる制度などについてご紹介します。 浪人生は学生納付