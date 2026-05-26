今度のジェイソン・ステイサムが演じるのは……、元特殊部隊の男！ステイサム主演最新作『シェルター』の日本公開日が、2026年8月28日に決定した。あわせて、日本版予告とポスタービジュアルも届いている。 本作でステイサムが演じるのは、イギリス政府の“抹殺リスト”に登録された元特殊部隊員マイケル・メイソン。舞台はスコットランド沖の孤島に立つ灯台だ。愛犬とともに外界を離れて暮らしていたメイソンは、週