津山警察署 26日午前1時ごろ、津山市沼の市道で歩行者の女性が準中型トラックにはねられ死亡しました。死亡したのは津山市上河原の女性（54）です。 現場は片側１車線の見通しの良い直線道路で、照明はありましたが事故当時は暗かったということです。 警察は、トラックを運転していた男性（31）に話を聞くなどして事故の状況を詳しく調べています。