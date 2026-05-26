これまで７回ある。前回の２０２０年は圧倒的１番人気のコントレイル（福永祐一騎手）が制し、秋には無敗の３冠馬となった。２着には２番人気のサリオス（ダミアン・レーン騎手）、３着には１０番人気のヴェルトライゼンデ（池添謙一騎手）が続き、３連単は５１４０円だった。その前の１５年はミルコ・デムーロ騎手騎乗で１番人気のドゥラメンテがＶ。皐月賞との２冠を達成した。２着は５番人気のサトノラーゼン（岩田康誠騎手