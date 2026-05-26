俳優の塩野瑛久が、ユニークなショットを公開し、反響が相次いでいる。塩野は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「これはトナカイじゃなくて鹿※鼻はくっついてません」とつづり、鹿の鼻に自分の鼻を当てるような仕草を見せる一枚をアップした。この投稿には「瑛久くんと鹿さんのツーショットがすっごく可愛いです最高に癒されました」「鹿さんもスゴいイケメンがドアップで来たので驚いているでしょうね〜」「こ