◇村上宗隆ホワイトソックス3―1ツインズ（2026年5月25日シカゴ）ホワイトソックスに「ドジャース級」日本人ファン定着の流れができつつある。25日（日本時間26日）、チームはツインズに3−1で勝利。その2戦ぶり貯金「1」に貢献したのは、村上宗隆内野手（26）、西田陸浮外野手（25）、アンソニー・ケイ投手（31）の3選手だ。前ヤクルトの村上は初回にリーグ単独トップの18号同点ソロをマーク。東北高校出身の西田はこ