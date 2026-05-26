BTSファンにとって夢のような募集だ。Jung Kook（ジョングク＝28）が24日、自身のインスタグラムに「撮影してくれる人を求む本当に編集までうまい？ツアーを一緒に回ろう」という文とともに短い動画を投稿した。この投稿に、V（ヴィ＝30）が「それならオレはフォトグラファーを求む」とコメント欄に書き込んだ。投稿動画には、ジョングクが乗ったバイクが砂漠の広大な道路を爽快に横切る様子がドローンで撮影された。最後のシ