「数」から「質と収益性」の時代へ2026年5月上旬から中旬にかけて、自動車メーカー各社が2025年度の通期決算説明会を実施。そのなかで、各社間での共通点、相違点、そして変化点が浮き彫りになりました。まず、共通点としては「外部環境の変化」への対応で苦慮したことが挙げられます。決算説明の冒頭、全社が強調したポイントでした。【画像】2026年3月期 自動車メーカー各社の決算は？ 画像で見る最もインパクトが大きいの