＜Norton Next Generation Tournament事前情報（1日競技）◇25日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞ 昨年のようにはいかないかも？同じ成田ゴルフ倶楽部で行われた昨季の開幕戦で優勝している桑村美穂は第5戦以来の復帰戦となる。第4戦を怪我で途中棄権し、第6戦は体調不良のため直前で出場を回避。好相性のコースで優勝争いが期待される存在だけに、現在のコンディションが気になるところだが…。名門・成