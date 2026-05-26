＜チャールズ・シュワブチャレンジ 事前情報◇25日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞ LIVゴルフを去り、今季から米男子ツアー（PGAツアー）に復帰しているブルックス・ケプカ（米国）が今週28日に開幕する大会の出場を取り止めた。前週の「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」を14位で終えたケプカの次戦は「RBCカナダオープン」（6月11日開幕）となり、今季メジャー第3戦の「全米オープン」（6月18日開幕