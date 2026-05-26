ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦の試合前会見に臨み、DFA（メジャー40人枠から外す措置）となったサンティアゴ・エスピナル内野手（31）に言及した。球団はこの日、オフに左肘手術を受け、開幕から負傷者リスト（IL）入りしていたキケことエンリケ・ヘルナンデスのメジャー復帰を発表。これに伴い、エスピナルがDFAとなった。キム・ヘソンとエスピナルが当落線上にいたが