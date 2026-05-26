タレントの小島瑠璃子（32）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。ピンク色に染めた髪を公開した。【写真】「似合ってて可愛い」「こじるり最高」ピンク髪公開で反響を集めた小島瑠璃子小島は「なぜかピンクが多い最近 気持ちが明るくなります」と投稿。瞑想のレッスンや6月11日のお茶のイベントをPRした。写真ではピンク色に染めた写真やピンクの花などの写真を公開した。この投稿には「似合ってて可愛い」「こじるり