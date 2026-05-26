元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が26日までに自身のインスタグラムを更新。へそ出しタンクトップショットを投稿した。自身のインスタグラムで「私、村重、とうとうダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました」と報告。「信じられますか？『ダイナマイトセクシー！そっちじゃないよ！』とか『ダイナマイトセクシー！このお菓子食べる？』とか誇り高きダイナマイトセクシー！！！」とへそ出しタンクトップショ