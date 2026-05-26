タレントのエハラマサヒロ（43）が26日、自身のXを更新。巨人の阿部慎之助監督が25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）されたことについて、親の目線で私見を述べた。阿部監督は渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際に叩かれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、け