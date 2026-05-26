ファンの思いが詰まったＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」が２６日に開幕。ファン投票によって選ばれた実力、人気を兼ね備えたトップレーサーが激突。ボートレース界の女神・福留光帆（２２）も、ファンの思いを胸に戦うレーサーの姿に胸を熱くしている。注目はファンも熱視線を注ぐ新鋭・石本裕武（２５＝大阪）、ファンの期待に応えようと一撃仕様で臨む菅章哉（３７＝徳島）だ。【舟は帆まかせ帆は風まかせ】みなさん