ＮＹ原油時間外下げ渋り、米軍がイラン南部で攻撃 東京時間08:43現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝91.05（-5.55-5.75%） NY原油先物は下げ渋り、一時90ドル台前半まで下落していた。 米軍がイラン南部で自衛のための攻撃を実施したと発表。今のところイラン側の反応は見られない。