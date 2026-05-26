ＰｏｓｔＰｒｉｍｅがカイ気配を切り上げている。同社は２５日の取引終了後、第三者割当増資を決議したと発表した。筆頭株主のサイブリッジ合同会社（東京都品川区）を割当予定先として新たに２０９万８０００株を１株１４３円で発行するほか、新株予約権も発行し同社に割り当てる。調達した資金の活用による事業の再成長を期待した買いが入ったようだ。ポスプラは手取り概算で最大約９億円を調達し、運転資金やＭ＆Ａに充てる方