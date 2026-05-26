6月26日に公開される映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』のゲスト声優として、佐藤景瑚（JO1）、八木勇征（FANTASTICS）、スザンヌ、渡辺莉奈（日向坂46）の出演が決定。また、関智一、花江夏樹、山寺宏一の出演も発表された。 参考：八木勇征、芝居の経験が広げたアーティストとしての表現力「歌詞の読み方が変わった」 1999年より『月刊少年エース』にて連載中の吉崎観音