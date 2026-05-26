開催：2026.5.26 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 2 - 6 [Dバックス] MLBの試合が26日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとDバックスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。 3回表、7番 ガブリエル・モレノ 2球目を打ってセンターへのホームランでDバックス得点 SF 0-1 ARI 4回裏