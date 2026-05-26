【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐藤景瑚（JO1）、八木勇征（FANTASTICS）、渡辺莉奈（日向坂46）らが、6月26日に全国公開となるアニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』に、ゲスト声優として出演することが決定した。 ■スザンヌ、関智一、花江夏樹、山寺宏一も出演 1999年より『月刊少年エース』にて連載中の漫画家・吉崎観音による大人気作品『ケロロ軍曹』。2004年4